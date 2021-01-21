21.01.2021 15:41

На Харьковщине тепловоз насмерть сбил мужчину

Личность погибшего на данное время устанавливается.

В областном управлении полиции сообщили, что 21 января в 4:10 правоохранителям поступило сообщение, что вблизи железнодорожной платформы в селе Чернолозка Сахновщинского района маневровый поезд смертельно травмировал мужчину.

Сотрудники полиции предварительно установили, что пострадавший шел между путями навстречу поезду. Машинист применил звуковой сигнал, на который гражданин не отреагировал и продолжил движение. Несмотря на экстренное торможение, избежать трагедии не удалось - в результате столкновения с поездом мужчина в возрасте около 60-65 лет получил травмы, несовместимые с жизнью.

Информация зарегистрирована в Едином учета территориального подразделения. Все обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.