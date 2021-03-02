Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Схватка с фурой за перекресток завершилась разбитым капотом (ВИДЕО)
02.03.2021  15:11   

ДТП: Схватка с фурой за перекресток завершилась разбитым капотом (ВИДЕО)

Об аварии сообщют очевидцы.

Как информирует Телеграмм-кнал Типичное ХТЗ, на перекрестке - Пастера и Плиточной - ДТП.

Легковушка, столкнувшаяся с фурой, лишилась капота.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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