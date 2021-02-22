Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные обнаружили мужчину, который разгуливал с пистолетом
22.02.2021  11:47   

Патрульные обнаружили мужчину, который разгуливал с пистолетом

Утром, 22 февраля, на улице Любви Малой, внимание патрульных привлек мужчина, который резко изменил направление движения и пытался уйти из их поля зрения. Полицейским такое поведение показалось странным, поэтому они обратились к нему для проверки.

При общении мужчина заметно нервничал и явно избегал общения с инспекторами. При поверхностной проверке под верхней одеждой мужчины патрульные обнаружили предмет, визуально похожий на пистолет. Мужчина пояснил, что приобрел пистолет через интернет. С его слов, оружие было переделаон из стартового в боевое.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее Редпост писал, что 4 октября в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники совместно с таможенниками в автомобиле путешествующего обнаружили пистолет и почти сотню патронов.

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  оружие, патрульная полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.02 Криминал и происшествия Сбыт наркотиков и незаконное обращение с оружием. Двум наркодельцам грозит до 12 лет тюрьмы. 16.02 Криминал и происшествия У любителя "травки" дома обнаружили арсенал боеприпасов и оружие (ФОТО) 27.01 Криминал и происшествия Переделывали и сбывали оружие. В Харькове накрыли банду оружейников (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 