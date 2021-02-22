22.02.2021 11:47

Патрульные обнаружили мужчину, который разгуливал с пистолетом

Утром, 22 февраля, на улице Любви Малой, внимание патрульных привлек мужчина, который резко изменил направление движения и пытался уйти из их поля зрения. Полицейским такое поведение показалось странным, поэтому они обратились к нему для проверки.



При общении мужчина заметно нервничал и явно избегал общения с инспекторами. При поверхностной проверке под верхней одеждой мужчины патрульные обнаружили предмет, визуально похожий на пистолет. Мужчина пояснил, что приобрел пистолет через интернет. С его слов, оружие было переделаон из стартового в боевое.



На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее Редпост писал, что 4 октября в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники совместно с таможенниками в автомобиле путешествующего обнаружили пистолет и почти сотню патронов.