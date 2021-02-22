Патрульные обнаружили мужчину, который разгуливал с пистолетом

Утром, 22 февраля, на улице Любви Малой, внимание патрульных привлек мужчина, который резко изменил направление движения и пытался уйти из их поля зрения. Полицейским такое поведение показалось странным, поэтому они обратились к нему для проверки.
При общении мужчина заметно нервничал и явно избегал общения с инспекторами. При поверхностной проверке под верхней одеждой мужчины патрульные обнаружили предмет, визуально похожий на пистолет. Мужчина пояснил, что приобрел пистолет через интернет. С его слов, оружие было переделаон из стартового в боевое.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Ранее Редпост писал, что 4 октября в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники совместно с таможенниками в автомобиле путешествующего обнаружили пистолет и почти сотню патронов.
Звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Весь день в Харькове будет облачным. Временами небольшие осадки. Слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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