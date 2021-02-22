Требовали две тысячи долларов США и подожгли авто: подозреваемым избраны меры пресеченияё

Постановлением следственного судьи Киевского районного суда г. Харькова избраны меры пресечения в виде содержания под стражей четырем мужчинам, задержанным 19 февраля 2021 года.
Трем лицам сообщено о подозрении по факту вымогательства, совершенного по предварительному сговору группой лиц, с угрозой и применением насилия в отношении потерпевшего, умышленного повреждения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 347 УК Украины). Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Еще одному мужчине сообщено о подозрении по факту вымогательства, совершенного по предварительному сговору группой лиц, с угрозой и применением насилия в отношении потерпевшего (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 680000 грн.
Досудебным расследованием установлено, что группа из четырех человек, действуя по предварительному сговору, в течение длительного времени требовала у мужчины денежные средства в сумме 2 тысяч долларов США.
В Харькове задержана преступная группировка (ФОТО, ВИДЕО)
Установлено, что в октябре 2020 года у пострадавшего возник конфликт с четырьмя лицами, которые стали требовать у него деньги, указывая на несуществующий долг. При этом злоумышленники угрожали применением физического насилия и уничтожением его имущества. В частности, в помещение шиномонтажа, принадлежащего потерпевшему, бросили взрывную шашку.
15 января этого года пострадавший передал злоумышленникам 10 тыс. грн через посредника в качестве уплаты части долга, а 19 февраля, после передачи остальной части денежных средств, правоохранители задержали четырех членов группы на горячем.
Кроме того, установлено, что трое подозреваемых причастны к поджогу автомобиля, принадлежащего начальнику одного из отделов пограничной службы Харьковской области.
Досудебное расследование в указанном производстве проводят следственные следственного отдела Харьковского районного управления № 1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Санкция ч. 2 ст. 189 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Санкция ч. 2 ст. 347 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
Звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Весь день в Харькове будет облачным. Временами небольшие осадки. Слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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