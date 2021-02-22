22.02.2021 10:30

Требовали две тысячи долларов США и подожгли авто: подозреваемым избраны меры пресеченияё

Постановлением следственного судьи Киевского районного суда г. Харькова избраны меры пресечения в виде содержания под стражей четырем мужчинам, задержанным 19 февраля 2021 года.

Трем лицам сообщено о подозрении по факту вымогательства, совершенного по предварительному сговору группой лиц, с угрозой и применением насилия в отношении потерпевшего, умышленного повреждения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 347 УК Украины). Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



Еще одному мужчине сообщено о подозрении по факту вымогательства, совершенного по предварительному сговору группой лиц, с угрозой и применением насилия в отношении потерпевшего (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 680000 грн.



Досудебным расследованием установлено, что группа из четырех человек, действуя по предварительному сговору, в течение длительного времени требовала у мужчины денежные средства в сумме 2 тысяч долларов США.

В Харькове задержана преступная группировка (ФОТО, ВИДЕО)



Установлено, что в октябре 2020 года у пострадавшего возник конфликт с четырьмя лицами, которые стали требовать у него деньги, указывая на несуществующий долг. При этом злоумышленники угрожали применением физического насилия и уничтожением его имущества. В частности, в помещение шиномонтажа, принадлежащего потерпевшему, бросили взрывную шашку.



15 января этого года пострадавший передал злоумышленникам 10 тыс. грн через посредника в качестве уплаты части долга, а 19 февраля, после передачи остальной части денежных средств, правоохранители задержали четырех членов группы на горячем.

Кроме того, установлено, что трое подозреваемых причастны к поджогу автомобиля, принадлежащего начальнику одного из отделов пограничной службы Харьковской области.

Досудебное расследование в указанном производстве проводят следственные следственного отдела Харьковского районного управления № 1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Санкция ч. 2 ст. 189 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Санкция ч. 2 ст. 347 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.