19.02.2021 18:36

В Харькове задержана преступная группировка (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове провели полицейскую спецоперацию для задержания преступной группировки

Как сообщает ГУ Нацполиции, преступники специализировались на вымогательстве средств и выполнении преступлений на заказ - повреждения имущества граждан.

Среди пострадавших - сотрудник пограничной службы, которому Злоумышленник сожгли автомобиль. Полицейские уже задержали организатора и трех его участников.

Сегодня, 19 февраля, оперативники управления стратегического расследований в Харьковской области, следователи Харьковского районного управления №1, по процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры №2 и при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали лидера преступной группировки и его участников.

Лидером оказался ранее судимый за похищение и убийство человека 45-летний харьковчанин. Его сообщники - трое местных жителей 28-ми и 22-х годов, один из них - бывший сотрудник правоохранительного органа.

Группировка «специализировалась» на вымогательстве средств в жителей региона и выполнении преступлений на заказ, а именно повреждении имущества.

В ходе документирования противоправное деятельности участников группы полицейские установили факт вымогательства у предпринимателя 2000 долларов США. Процесс вымогательства сопровождался избиение потерпевшего, чтоб заставить последнего отдать им деньги.

Кроме того, получены доказательства их причастности к сожжению автомобиля сотрудника пограничной службы.

Лидера группировки и одного из его участников правоохранители задержали в центре Харькова: он получил от потерпевшего 2000 долларов США за спокойное ведения бизнеса. Других двух задержали по местам их проживания.

Все злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время проводятся процессуальные мероприятия, по окончании которых будет решаться вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

За содеянное лидеру и участникам группировки грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В ходе досудебного расследования будет проверяться причастности задержанных к совершению других преступлений.