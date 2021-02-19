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19.02.2021  18:36   

В Харькове задержана преступная группировка (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове провели полицейскую спецоперацию для задержания преступной группировки

Как сообщает ГУ Нацполиции, преступники специализировались на вымогательстве средств и выполнении преступлений на заказ - повреждения имущества граждан. 
 
Среди пострадавших - сотрудник пограничной службы, которому Злоумышленник сожгли автомобиль.  Полицейские уже задержали организатора и трех его участников.
 
Сегодня, 19 февраля, оперативники управления стратегического расследований в Харьковской области, следователи Харьковского районного управления №1, по процессуального руководства Харьковской местной прокуратуры №2 и при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали лидера преступной группировки и его участников.
 
Лидером оказался ранее судимый за похищение и убийство человека 45-летний харьковчанин.  Его сообщники - трое местных жителей 28-ми и 22-х годов, один из них - бывший сотрудник правоохранительного органа.
 
Группировка «специализировалась» на вымогательстве средств в жителей региона и выполнении преступлений на заказ, а именно повреждении имущества.
 
В ходе документирования противоправное деятельности участников группы полицейские установили факт вымогательства у предпринимателя 2000 долларов США.  Процесс вымогательства сопровождался избиение потерпевшего, чтоб заставить последнего отдать им деньги.
 
Кроме того, получены доказательства их причастности к сожжению автомобиля сотрудника пограничной службы.
 
Лидера группировки и одного из его участников правоохранители задержали в центре Харькова: он получил от потерпевшего 2000 долларов США за спокойное ведения бизнеса.  Других двух задержали по местам их проживания.
 
Все злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
В настоящее время проводятся процессуальные мероприятия, по окончании которых будет решаться вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 2 ст.  189 (вымогательство) и ч. 2 ст.  347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
 
За содеянное лидеру и участникам группировки грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
 
В ходе досудебного расследования будет проверяться причастности задержанных к совершению других преступлений.
 
 
 
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  задержание, преступная группировка, харьков
 
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