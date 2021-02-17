17.02.2021 13:05

Марокканцев, которые похитили и пытали своего соотечественника, депортируют

На время досудебного расследования злоумышленники находятся под круглосуточным домашним арестом. После того, как подозреваемые понесут наказание за совершенное преступление, они должны будут покинуть Украину.

29 января 2021 в городе Харькове пятеро граждан Марокко похитили и жестоко избили студента, требуя вернуть долг. Злоумышленники - четверо мужчин и женщина пришли к потерпевшему домой, вывезли в лес, а затем удерживали в другой квартире. Похитители постоянно избивали парня.

Следователи возбудили уголовное производство по ст. 127 (пытки) и 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции задержали злоумышленников. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По представлению Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области, сотрудники Главного управления государственной миграционной службы Украины в Харьковской области отменили правонарушителям вида на жительство в Украине.

После того, как подозреваемые понесут наказание за совершенное преступление, они должны будут покинуть Украину, поскольку больше нет оснований на законное пребывание в нашем государстве.