01.02.2021 18:59

Залетные разбойники похитили мужчину

В Харькове полиция задержала пятерых иностранцев за незаконное лишение свободы человека.

Злоумышленниками оказались четверо мужчин 23, 25 и 26 лет и 25-летняя женщина - подданные Королевства Марокко, которые находятся в Украине на законных основаниях.

29 января 2021 года около 20:30 до Харьковского районного управления полиции №1 поступило сообщение от оператора «102» о том, что по улице Черновицкой неизвестные принудительно посадили в машину «Daewoo Lanos» 21-летнего гражданина Марокко и повезли в неизвестном направлении.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что в тот день около 20:00 в квартиру 21-летнего студента одного из харьковских вузов зашли пятеро неизвестных, начали избивать его за якобы существующий долг. Затем злоумышленники заставили потерпевшего сесть в автомобиль и повезли в лес, где снова избили его. После этого мужчину отвезли в квартиру по улице Владислава Зубенко. Избиение не прекращалось и там. Лишь когда трое злоумышленников ушли из квартиры, а остальные заснули, потерпевшему удалось убежать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности нападавших. Ими оказались 23, 25 и двое 26-летних мужчин и 25-летняя девушка. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.