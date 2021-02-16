16.02.2021 12:10

Работал по предоплате. Киберполиция задержала мошенника, который обманул покупателей на 150 000 гривен

Требуя от покупателей предоплату, фигурант присвоил более 150 000 гривен.

Интернет-мошенника разоблачили сотрудники киберполиции Харьковской области совместно со следователями местного отдела полиции. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Правоохранители рассказали, что к противоправной деятельности причастен 39-летний местный житель. Мужчина на платформе объявлений продавал дрова для отопления по предоплате. Также он размещал объявления по продаже ювелирных изделий якобы от имени работника ломбарда. Однако после получения денег злоумышленник не выполнял взятых на себя обязательств и блокировал покупателей.

Предварительно, таким образом он обманул более 50 граждан. Общая сумма убытков составляет более 150 000 гривен.

Фигурант уже имел две судимости и находился в розыске за совершение преступлений - кражи и хранение оружия.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника. По результатам изъято мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались в противоправной деятельности.

Фигуранту объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения. Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей. Досудебное следствие продолжается.