16.02.2021 09:42

Киберполиции разоблачила харьковчанина, который осуществлял незаконные операции с электронными деньгами (ФОТО)

Мужчина обменивал электронные деньги с помощью платежных систем, запрещенных к использованию в Украине. По предварительным подсчетам, денежный оборот средств онлайн-обменника за месяц составлял более миллиона гривен.

34-летний харьковчанин в 2020 году создал и администрировал сайт по предоставлению услуг он-лайн обмена электронных денег, криптовалюта и осуществлял финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем «QiwiWallet», «Яндекс.Деньги», которые запрещены на территории Украины.



Указанные электронные платежные системы используются преступными элементами в процессе противоправной деятельности для отмывания средств, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами.



Лица, желающие осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу. Клиент перечислял средства через национальную платежную систему и получал эквивалент на электронные или крипто кошельки запрещенных платежных систем.



Правоохранители провели обыск по месту жительства мужа и изъяли 4 единицы компьютерной техники, 10 терминалов мобильной связи, 10 платежных карточек отечественных и иностранных банков, а также денежные средства. Во время предварительного осмотра техники обнаружено информацию, подтверждающую преступную деятельность фигуранта.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит штраф от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.