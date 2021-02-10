10.02.2021 11:20

Патрульные задержали мужчин, подозреваемых в ограблении прохожего (ФОТО)



Патрульные задержали мужчин, подозреваемых в ограблении прохожего (ФОТО)



Сегодня ночью, во время патрулирования Холодногорского района города Харькова, патрульные получили вызов о грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, на платформе автовокзала двое неизвестных задули перцовым баллоном мужчину и забрали его мобильный телефон, деньги и зимнюю куртку, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Во время отработки ориентировки на улице Холодногорской, патрульные обнаружили мужчин, которые были похожи по описанию. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место была вызвана следственно-оперативная группа.

При осмотре вещей у граждан следователями были обнаружены и изъяты мобильный телефон и куртку потерпевшего.