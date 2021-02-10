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10.02.2021  11:20   

Патрульные задержали мужчин, подозреваемых в ограблении прохожего (ФОТО)


Патрульные задержали мужчин, подозреваемых в ограблении прохожего (ФОТО)
 
Сегодня ночью, во время патрулирования Холодногорского района города Харькова, патрульные получили вызов о грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
 
По предварительной информации, на платформе автовокзала двое неизвестных задули перцовым баллоном мужчину и забрали его мобильный телефон, деньги и зимнюю куртку, после чего скрылись в неизвестном направлении.
 
 
Во время отработки ориентировки на улице Холодногорской, патрульные обнаружили мужчин, которые были похожи по описанию. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место была вызвана следственно-оперативная группа.
 
При осмотре вещей у граждан следователями были обнаружены и изъяты мобильный телефон и куртку потерпевшего.
 
Ранее Редпост писал, что харьковские правоохранители задержали юношу, который совершил грабеж в стоматологической клинике.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  грабеж, харьков, патрульная полиция
 
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