14.01.2021 19:31

Ограбление в клинике: ушлый подросток украл 13 000

Полицейские Харькова задержали юношу, который совершил грабеж в стоматологической клинике.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 января 2021 года в 19:36 в полицию поступила информация от 30-летней женщины.

Заявительница рассказала о том, что в помещение стоматологической клиники на улице Шекспира в Шевченковском районе Харькова зашел неизвестный и завладел ее кошельком, в котором находились 13 000 гривен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Харьковского райуправления полиции №3 задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 17-летнего подростка.

Предварительно установлено, что юноша учится в одном из интернатов Харьковской области.

Как оказалось, 17-летний злоумышленник уже является подозреваемым в другом уголовном производстве, открытом по факту кражи.

- Работники сектора ювенальной превенции обнаружили несовершеннолетнего 14 января на улице Целиноградской, - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Богдан Папалин. - При себе парень имел проездной билет потерпевшей и новый мобильный телефон, который он успел приобрести за деньги заявителя.

В настоящее время решается вопрос о сообщение подростку о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.