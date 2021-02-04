Главная Новости Криминал и происшествия Гуляла без верхней одежды по городу. Харьковские патрульные вернули девочку с инвалидностью матери
04.02.2021  15:37   

Гуляла без верхней одежды по городу. Харьковские патрульные вернули девочку с инвалидностью матери

Никаких противоправных действий в отношении малолетней девочки совершено не было.

 
Информацию о пропаже ребенка правоохранители получили 3 февраля в 20:10. Мать 11-летней девочки сообщила, что дочь ушла из дома и не вернулась. Женщина отметила, что девочка болеет аутизмом и имеет инвалидность.
 
В тот же вечер в 23:00 правоохранители обнаружили ребенка в больнице, куда ее привезли сотрудники патрульной полиции. Оказалось, девочка без верхней одежды гуляла по проезжей части  по Салтовскому шоссе. 
 
Сейчас она находится в Центре психиатрической помощи детям.
 
Редпост ранее писал, что 30 января к Чугуевским правоохранителям обратилась жительница поселка Чкаловское. Женщина рассказала, что ее 15-летняя дочь днем ​​ушла в амбулаторию и не вернулась домой. Телефон девушки был отключен и родители даже не представляли, где она может быть.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  патрульная полиция, нашли девочку, харьков
 
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