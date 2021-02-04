04.02.2021 15:37

Гуляла без верхней одежды по городу. Харьковские патрульные вернули девочку с инвалидностью матери

Никаких противоправных действий в отношении малолетней девочки совершено не было.

Информацию о пропаже ребенка правоохранители получили 3 февраля в 20:10. Мать 11-летней девочки сообщила, что дочь ушла из дома и не вернулась. Женщина отметила, что девочка болеет аутизмом и имеет инвалидность.

В тот же вечер в 23:00 правоохранители обнаружили ребенка в больнице, куда ее привезли сотрудники патрульной полиции. Оказалось, девочка без верхней одежды гуляла по проезжей части по Салтовскому шоссе.

Сейчас она находится в Центре психиатрической помощи детям.