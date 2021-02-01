01.02.2021 14:30

Ушла в амбулаторию и не вернулась. Чугуевские правоохранители оперативно нашли несовершеннолетнюю

Как выяснилось, 15-летняя школьница находилась дома у знакомого в селе Новая Гнилица.

30 января к Чугуевским правоохранителям обратилась жительница поселка Чкаловское. Женщина рассказала, что ее 15-летняя дочь днем ​​ушла в амбулаторию и не вернулась домой. Телефон девушки был отключен и родители даже не представляли, где она может быть.

Кроме того, заявительница отметила, что пыталась разыскать девушку самостоятельно, но ей это не удалось и она решила обратиться в полицию.

Полицейские сразу начали поиски несовершеннолетней - установили круг друзей девушки и с кем она общалась накануне исчезновения. Правоохранители выяснили, что в последнее время девушка дружила с парнем из села Новая Гнилица. По месту его проживания полицейские и обнаружили девушку.

Работники полиции провели со школьницей профилактическую беседу. В отношении родителей будет составлен протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.