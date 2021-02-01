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01.02.2021  14:30   

Ушла в амбулаторию и не вернулась. Чугуевские правоохранители оперативно нашли несовершеннолетнюю

Как выяснилось, 15-летняя школьница находилась дома у знакомого в селе Новая Гнилица.

 
30 января к Чугуевским правоохранителям обратилась жительница поселка Чкаловское. Женщина рассказала, что ее 15-летняя дочь днем ​​ушла в амбулаторию и не вернулась домой. Телефон девушки был отключен и родители даже не представляли, где она может быть.
 
Кроме того, заявительница отметила, что пыталась разыскать девушку самостоятельно, но ей это не удалось и она решила обратиться в полицию.
 
 
Полицейские сразу начали поиски несовершеннолетней - установили круг друзей девушки и с кем она общалась накануне исчезновения. Правоохранители выяснили, что в последнее время девушка дружила с парнем из села Новая Гнилица. По месту его проживания полицейские и обнаружили девушку.
 
 
Работники полиции провели со школьницей профилактическую беседу. В отношении родителей будет составлен протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  чугуев, несовершеннолетняя, ушла из дома
 
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