20.01.2021 15:57

Поссорился с отцом своей девушки и ушел из дома. Подростка вернули домой матери

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было.

20 января около 10:00 в Купянский райотдел полиции обратилась 41-летняя жительница села Подолы. Женщина сообщила, что ее 15-летний сын вечером 19 января пошел к друзьям и не вернулся. Она отметила, что телефон сына выключен, и раньше парень всегда ночевал дома.

Правоохранители оперативно установили местонахождение подростка и передали его родителям. Выяснилось, что парень находился дома у своего друга, который живет в поселке Ковшаровка Купянского района. Также он пояснил, что накануне поссорился с отцом своей девушки.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетним по недопущению подобных случаев в дальнейшем.

Относительно его матери работники полиции составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.