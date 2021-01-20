Главная Новости Криминал и происшествия Поссорился с отцом своей девушки и ушел из дома. Подростка вернули домой матери
20.01.2021  15:57   

Поссорился с отцом своей девушки и ушел из дома. Подростка вернули домой матери

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было.

 
20 января около 10:00 в Купянский райотдел полиции обратилась 41-летняя жительница села Подолы. Женщина сообщила, что ее 15-летний сын вечером 19 января пошел к друзьям и не вернулся. Она отметила, что телефон сына выключен, и раньше парень всегда ночевал дома.
 
Правоохранители оперативно установили местонахождение подростка и передали его родителям. Выяснилось, что парень находился дома у своего друга, который живет в поселке Ковшаровка Купянского района. Также он пояснил, что накануне поссорился с отцом своей девушки.
 
Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетним по недопущению подобных случаев в дальнейшем.
 
Относительно его матери работники полиции составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, харьков, ушел из дома
 
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