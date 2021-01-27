Подробности ДТП на Шевченко: на пьяного водителя составили протокол

Авария произошла 26 января около пяти часов вечера в районе дома 198 по улице Шевченко.
По информации патрульных, водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Skoda Fabia.
При составлении материалов ДТП патрульные обнаружили у водителя автомобиля Renault Duster признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения водитель прошел на месте ДТП с помощью прибора Drager. Результат осмотра составил 1.57 ‰ (промилле).
ДТП: Пьяный водила вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой (ФОТО, ВИДЕО)
На водителя автомобиля Renault Duster патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, что привело к механическим повреждениям транспортных средств) и ч.1 ст.130 (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
влажность:
давление:
ветер: