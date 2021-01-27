27.01.2021 10:12

Подробности ДТП на Шевченко: на пьяного водителя составили протокол

Авария произошла 26 января около пяти часов вечера в районе дома 198 по улице Шевченко.

По информации патрульных, водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Skoda Fabia.

При составлении материалов ДТП патрульные обнаружили у водителя автомобиля Renault Duster признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения водитель прошел на месте ДТП с помощью прибора Drager. Результат осмотра составил 1.57 ‰ (промилле).

ДТП: Пьяный водила вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой (ФОТО, ВИДЕО)



На водителя автомобиля Renault Duster патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, что привело к механическим повреждениям транспортных средств) и ч.1 ст.130 (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.