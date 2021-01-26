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26.01.2021  19:15   

ДТП: Пьяный водила вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как сообщает Телеграмм-канал Автомобильный Харьков на Шевченко  - ДТП.
 
Возле магазина пиротехники, по словам свидетелей пьяный на Renault Duster вылетел на встречную, влетев в Škoda.
 
 
 
 
 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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