23.01.2021 12:19

Похищение у Французского бульвара: выкраденный найден (ФОТО)

Полиция нашла похищенного Вугара Гардашова.

Как информирует , ссылаясь на собственные исчтики у суловиков, Жить в Харькове: 26-летнего харьковчанина. Вугара Гардашова, которого похитили на парковке ТРЦ Французский бульвар харьковские правоохранители нашли в Кировоградской области.

Жив, но крепко помят. Подробности выясняем.

Напомним , 21 января около 15:00 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 поступило сообщение о том, что на парковке у торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль «Mercedes» мужчину, который при этом оказывал сопротивление .

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области Андрея Рубеля по Харьковской области вводился план «Перехват». В ходе розыскных мероприятий в Александрийском районе Кировоградской области на обочине дороги был обнаружен сгоревшим разыскиваемый автомобиль. Людей внутри транспортного средства не было.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.