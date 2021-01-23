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23.01.2021  12:19   

Похищение у Французского бульвара: выкраденный найден (ФОТО)

Полиция нашла похищенного Вугара Гардашова.

Как информирует, ссылаясь на собственные исчтики у суловиков, Жить в Харькове: 26-летнего харьковчанина. Вугара Гардашова, которого похитили на парковке ТРЦ Французский бульвар харьковские правоохранители нашли в Кировоградской области.
 
Жив, но крепко помят. Подробности выясняем.
 
Напомним, 21 января около 15:00 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 поступило сообщение о том, что на парковке у торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль «Mercedes» мужчину, который при этом оказывал сопротивление .
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области Андрея Рубеля по Харьковской области вводился план «Перехват». В ходе розыскных мероприятий в Александрийском районе Кировоградской области на обочине дороги был обнаружен сгоревшим разыскиваемый автомобиль. Людей внутри транспортного средства не было.
 
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
 
Тэги:  похищение, французский бульвар, харьков
 
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