23.01.2021 12:19
Похищение у Французского бульвара: выкраденный найден (ФОТО)
Полиция нашла похищенного Вугара Гардашова.
Как информирует
, ссылаясь на собственные исчтики у суловиков, Жить в Харькове: 26-летнего харьковчанина. Вугара Гардашова, которого похитили на парковке ТРЦ Французский бульвар харьковские правоохранители нашли в Кировоградской области.
Жив, но крепко помят. Подробности выясняем.
Напомним
, 21 января около 15:00 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 поступило сообщение о том, что на парковке у торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль «Mercedes» мужчину, который при этом оказывал сопротивление .
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области Андрея Рубеля по Харьковской области вводился план «Перехват». В ходе розыскных мероприятий в Александрийском районе Кировоградской области на обочине дороги был обнаружен сгоревшим разыскиваемый автомобиль. Людей внутри транспортного средства не было.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.