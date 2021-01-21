21.01.2021 16:05

В ТЦ "Французский бульвар" похитили человека. В Харькове объявлен план-перехват

Харьковские правоохранители проверяют информацию о похищении человека. В 15:20 приказом начальника ГУНП в Харьковской области в городе введен план «Перехват». Об этом заявили в областном главке.

Ранее харьковские телеграм-каналы сообщали, что "На Французском Бульваре похитили двух человек (мужчину и женщину). Приметы автомобиля: Черный (темный) мерседес на литовских (евро) номерах. Up. Мерседес Вито..."

Очевидец сообщил правоохранителям, что на парковке ТЦ "Французский бульвар" он увидел как человек вышел с автомобиля Lexus черного цвета и открыл багажник. В это время из припаркованного рядом авто Mercedes Vito темного цвета вышли трое человек, которые схватили водителя Лексуса и насильно усадили на заднее сидение своего авто. Далее они выехали из парковки торгового центра и направились в сторону перекрестка улицы Академика Павлова и Салтовского шоссе.

Предварительно стало известно, что злоумышленники были на автомобиле Mercedes-Benz W210 на еврономерах.

Как стало известно журналистам Редпост от собственных источников в правоохранительных органах, похищенный - гражданин Украины, выходец из Азербайджана 1994 года рождения.

Все подробности выясняются.