В ТЦ "Французский бульвар" похитили человека. В Харькове объявлен план-перехват

Харьковские правоохранители проверяют информацию о похищении человека. В 15:20 приказом начальника ГУНП в Харьковской области в городе введен план «Перехват». Об этом заявили в областном главке.
Ранее харьковские телеграм-каналы сообщали, что "На Французском Бульваре похитили двух человек (мужчину и женщину). Приметы автомобиля: Черный (темный) мерседес на литовских (евро) номерах. Up. Мерседес Вито..."
Очевидец сообщил правоохранителям, что на парковке ТЦ "Французский бульвар" он увидел как человек вышел с автомобиля Lexus черного цвета и открыл багажник. В это время из припаркованного рядом авто Mercedes Vito темного цвета вышли трое человек, которые схватили водителя Лексуса и насильно усадили на заднее сидение своего авто. Далее они выехали из парковки торгового центра и направились в сторону перекрестка улицы Академика Павлова и Салтовского шоссе.
Предварительно стало известно, что злоумышленники были на автомобиле Mercedes-Benz W210 на еврономерах.
Как стало известно журналистам Редпост от собственных источников в правоохранительных органах, похищенный - гражданин Украины, выходец из Азербайджана 1994 года рождения.
Все подробности выясняются.
Если какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.
Резкая волна потепления: от -27°С (местами по области) ночью температура к концу суток стремится к нулю. Утром туман, видимость 200-500 м, изморозь. Днем небольшой снег.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
влажность:
давление:
ветер: