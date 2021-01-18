Главная Новости Криминал и происшествия Медики спасли от смерти парализованного мужчину в Харькове
18.01.2021  14:31   

Медики спасли от смерти парализованного мужчину в Харькове

Благодаря проведению успешной реанимации медицинскими работниками Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, спасена жизнь пожилого пациента.

В понедельник, 18 января в 10:15 в службу «103» поступил вызов о том, что в экстренной медицинской помощи нуждался 79-летний житель Харькова. Заявитель сообщил, что мужчину парализовало.

По прибытию на место вызова, бригадой был установлен предварительный диагноз: острое нарушение мозгового кровообращения. При осмотре сердце больного остановилось, произошла клиническая смерть.

Харьковские медики вырвали у смерти жительницу Купянска

Медикам, после проведения реанимационных мероприятий, удалось вернуть к жизни пациента.

Больной был госпитализирован в лечебное учреждение.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  медики, клиническая смерть, реанимация, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.01 Криминал и происшествия За 16-17 января с обморожениями госпитализировали 11 человек на Харьковщине 14.01 Криминал и происшествия Харьковчанин вернулся "с того света" благодаря профессионализму медиков 11.01 Криминал и происшествия На Харьковщине медики вернули жизнь мужчине после клинической смерти
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 