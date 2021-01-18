18.01.2021 14:31

Медики спасли от смерти парализованного мужчину в Харькове

Благодаря проведению успешной реанимации медицинскими работниками Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, спасена жизнь пожилого пациента.

В понедельник, 18 января в 10:15 в службу «103» поступил вызов о том, что в экстренной медицинской помощи нуждался 79-летний житель Харькова. Заявитель сообщил, что мужчину парализовало.

По прибытию на место вызова, бригадой был установлен предварительный диагноз: острое нарушение мозгового кровообращения. При осмотре сердце больного остановилось, произошла клиническая смерть.

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Медикам, после проведения реанимационных мероприятий, удалось вернуть к жизни пациента.

Больной был госпитализирован в лечебное учреждение.