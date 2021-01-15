15.01.2021 13:45

Харьковские медики вырвали у смерти жительницу Купянска

В праздничные и выходные дни бригады экстренной медпомощи продолжают спасать жизни жителей региона.

Как сообщили в "Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ", днем, 13 января в службу "103" поступил вызов к 62-летней жительнице Купянска.

Прибыв на место вызова, медики установили предварительный диагноз больной - острый инфаркт миокарда. Во время оказания помощи пациентке у нее остановилось сердце, медиками была зафиксирована клиническая смерть.

Ни теряя ни секунды бригада врачей немедленно стала реанимировать женщину. К счастью, ее удалось спасти.

Пациентка была госпитализирована в больницу для прохождения лечения.