Главная Новости Дороги и транспорт Харьковские медики вырвали у смерти жительницу Купянска
15.01.2021  13:45   

Харьковские медики вырвали у смерти жительницу Купянска

В праздничные и выходные дни бригады экстренной медпомощи продолжают спасать жизни жителей региона.

Как сообщили в "Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ", днем, 13 января в службу "103" поступил вызов к 62-летней жительнице Купянска.

Прибыв на место вызова, медики установили предварительный диагноз больной - острый инфаркт миокарда. Во время оказания помощи пациентке у нее остановилось сердце, медиками была зафиксирована клиническая смерть.

Ни теряя ни секунды бригада врачей немедленно стала реанимировать женщину. К счастью, ее удалось спасти.

Пациентка была госпитализирована в больницу для прохождения лечения.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая помощь, реанимация, купянск, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.01 Медицина Теперь бригада "скорой" может и не приехать на вызов 26.12 Медицина Под Харьковом бригада медиков вытащила с того света 5-месячного малыша - ЦЭМиМК 15.01 Криминал и происшествия ДТП: в аварию попала скорая помощь (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 