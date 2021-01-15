Харьковские медики вырвали у смерти жительницу Купянска

В праздничные и выходные дни бригады экстренной медпомощи продолжают спасать жизни жителей региона.
Как сообщили в "Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ", днем, 13 января в службу "103" поступил вызов к 62-летней жительнице Купянска.
Прибыв на место вызова, медики установили предварительный диагноз больной - острый инфаркт миокарда. Во время оказания помощи пациентке у нее остановилось сердце, медиками была зафиксирована клиническая смерть.
Ни теряя ни секунды бригада врачей немедленно стала реанимировать женщину. К счастью, ее удалось спасти.
Пациентка была госпитализирована в больницу для прохождения лечения.
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Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура снизится ночью до 14-16° мороза, днем до 11-13° мороза.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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