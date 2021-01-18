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18.01.2021  13:50   

На Харьковщине более 4 часов спасатели тушили летнюю кухню

Причины и ущерб пожара устанавливаются.

В понедельник, 18 января в 00:54 в службу спасения "101" поступил сигнал о пожаре на территории частного дома в Новомосковском районе, с. Старая Водолага, уд. Юбилейная, 20. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГСЧС.

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Выехав на место происшествия, пожарные установили, что горит летняя кухня и навес на площади около 60 квадратных метров.

В 01:00 пожар был локализован и только лишь через 4 часа после локализации полностью ликвидирован.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, водолага, гсчс
 
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