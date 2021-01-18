На Харьковщине более 4 часов спасатели тушили летнюю кухню

Причины и ущерб пожара устанавливаются.
В понедельник, 18 января в 00:54 в службу спасения "101" поступил сигнал о пожаре на территории частного дома в Новомосковском районе, с. Старая Водолага, уд. Юбилейная, 20. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГСЧС.
Неосторожное курение стало причиной пожара в Волчанском районе
Выехав на место происшествия, пожарные установили, что горит летняя кухня и навес на площади около 60 квадратных метров.
В 01:00 пожар был локализован и только лишь через 4 часа после локализации полностью ликвидирован.
Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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