Главная Новости Криминал и происшествия Неосторожное курение стало причиной пожара в Волчанском районе
17.01.2021  14:40   

Неосторожное курение стало причиной пожара в Волчанском районе

Бригада из 6 спасателей боролось с пожаром в частном доме не Харьковщине. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

 
В субботу, 16 января в 20:09 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Волчанский район, село Гатище, ул. Прилужное, 49. Возгорание произошло в частном жилом доме.
 
 
По прибытию к месту вызова жилой дом горел на площади 80 кв.м. Пожар локализован в 21:08 и ликвидирован в 22:56. Пострадавших нет.
 
По предварительным данным причиной пожара стала не неосторожность при курении.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, курение, пожарные
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.01 Криминал и происшествия На Хартроне произошел пожар (ВИДЕО) 17.01 Криминал и происшествия В Люботине из-за печей горели частные дома 17.01 Криминал и происшествия На Холодной горе из-за пожара в бане эвакуировали 4 человека
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 