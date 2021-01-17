17.01.2021 14:40

Неосторожное курение стало причиной пожара в Волчанском районе

Бригада из 6 спасателей боролось с пожаром в частном доме не Харьковщине. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В субботу, 16 января в 20:09 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Волчанский район, село Гатище, ул. Прилужное, 49. Возгорание произошло в частном жилом доме.

По прибытию к месту вызова жилой дом горел на площади 80 кв.м. Пожар локализован в 21:08 и ликвидирован в 22:56. Пострадавших нет.

По предварительным данным причиной пожара стала не неосторожность при курении.