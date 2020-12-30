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30.12.2020  14:17   

В Харьковской области продолжают воровать газ

Специалисты Харьковгаза ликвидируют несанкционированные врезки в газовые сети

 
После нескольких случаев краж газа с помощью несанкционированных газопроводов в Харьковском районе, аналогичная врезка зафиксирована специалистами АО "Харьковгаз" в г. Дергачи.
 
Во вторник, 29 декабря, во время обследования газовой инфраструктуры, в одном из частных домов на ул. Седова, г.. Дергачи специалисты АО "Харьковгаз" обнаружен несанкционированный газопровод. С помощью трубы и присоединенного к ней резинового шланга владелец домовладения в обход газового счетчика отапливал сарай и подключил новенький котел в доме.
 
 
Сейчас его домовладение отключены от газоснабжения. Газовый счетчик, с признаками вмешательства, направленный на экспертизу.
 
Напомним, что в декабре, несанкционированные врезки в газораспределительные сети привели к гибели человека в пгт. Высокий и едва не стали причиной трагедии в Мерефе.
 
Источник:   Харьковгаз
 Тэги:  газ, дергачи, воровство, харьковгаз
 
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