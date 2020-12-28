Дело житомирского педофила передали в суд - Прокуратура

В суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего.
День хорош для нестандартных решений и решительных, но продуманных, действий. Главное – не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Слабый гололед. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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