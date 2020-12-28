28.12.2020 16:59

Дело житомирского педофила передали в суд - Прокуратура

В суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего.

Как сообщалось ранее , досудебным расследованием установлено, что в июле 2019 года 39-летний житель Житомира зарегистрировался в социальной сети «Likee» и начал общаться с 11-летней девочкой. Себя он выдавал за 13-летнего подростка.

С помощью мессенджеров злоумышленник вел с девочкой беседу на сексуальные темы, учил ее половым извращением, а в дальнейшем попросил ее сфотографировать и снять себя на видео и отправить ему.

Всего задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанного мужчины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.