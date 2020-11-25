Главная Новости Криминал и происшествия Развращал и просил интимные фото у ребенка. Полиция задержала подозреваемого (ГУНП)
25.11.2020  11:55   

Развращал и просил интимные фото у ребенка. Полиция задержала подозреваемого (ГУНП)

Правоохранители доказали причастность 39-летнего жителя Житомирской области к 7 эпизодам преступной деятельности.


Фото из открытых источников
8 июля текущего года в полицию обратилась жительница поселка Бабаи. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина через Интернет отправляет ее малолетний дочери сообщение интимного характера. 
 
Во время досудебного расследования установлено, что примерно в июле 2019 с целью развращения малолетних лиц злоумышленник зарегистрировался в сети  Интернет и познакомился с 11-летней девочкой, представившись 13-летним подростком. Человек с помощью мобильного телефона и планшета сначала посылал ребенку сообщения и вел с ней беседы на сексуальные темы, а также учил ее половым извращением.
 
Убедившись, что ребенок выполняет каждое его требование, попросил сфотографировать и снять на видео свои половые органы и отправить ему. Мужчина почти ежемесячно до мая 2020 выходил на связь с девочкой и просил воспроизводить сексуальные акты, а фотографии отправлять ему.
 
Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и выявили вероятного подозреваемого. Им оказался 39-летний житель города Житомира. Во время проведения обысков по месту жительства мужчины, полицейские изъяли вещественные доказательства.
 
В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  педофил, полиция, несовершеннолетняя
 
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