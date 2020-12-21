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21.12.2020  12:34   

Смертельное ДТП на Окружной: погибшего водителя вырезали из салона спасатели – ГСЧС

Обстоятельства ДТП установит следствие.


//kh.dsns.gov.ua

20 декабря в 19:42 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Конопляной, 76/1.

На место происшествия было направлено отделение на специально аварийно-спасательной машине.

Спасатели деблокировали тело погибшего водителя, мужчину 1974 года рождения, из искореженного автомобиля «Nissan Teana».

На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства данного происшествия.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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