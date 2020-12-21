Смертельное ДТП на Окружной: погибшего водителя вырезали из салона спасатели – ГСЧС

Обстоятельства ДТП установит следствие.
20 декабря в 19:42 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Конопляной, 76/1.
На место происшествия было направлено отделение на специально аварийно-спасательной машине.
Спасатели деблокировали тело погибшего водителя, мужчину 1974 года рождения, из искореженного автомобиля «Nissan Teana».
На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства данного происшествия.
День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
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