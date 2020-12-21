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21.12.2020  08:10   

ВИДЕО, ФОТО: Смертельное ДТП на Окружной – Соцсети

Авария произошла вечером воскресенья, 20 декабря.


//Facebook

О произошедшем сообщили очевидцы.

Как пишет телеграм-канал ХС,на Окружной дороге в районе Баварии (заправка Мотто) водитель Ниссана уходил от столкновения, съехал на обочину и врезался в дерево.

Телеграм-канал Автомобильный Харьков уточняет, что Ниссан подрезала машина  иностранной регистрации. После чего водитель Ниссана потерял управление и влетел в дерево.

«Пассажир, который судя по всему был не пристегнут, вылетел через лобовое стекло и погиб. Бляха скрылась с места ДТП...» – пишет паблик.

 

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Тэги:  дтп, харьков
 
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