ВИДЕО, ФОТО: Смертельное ДТП на Окружной – Соцсети

Авария произошла вечером воскресенья, 20 декабря.
О произошедшем сообщили очевидцы.
Как пишет телеграм-канал ХС,на Окружной дороге в районе Баварии (заправка Мотто) водитель Ниссана уходил от столкновения, съехал на обочину и врезался в дерево.
Телеграм-канал Автомобильный Харьков уточняет, что Ниссан подрезала машина иностранной регистрации. После чего водитель Ниссана потерял управление и влетел в дерево.
«Пассажир, который судя по всему был не пристегнут, вылетел через лобовое стекло и погиб. Бляха скрылась с места ДТП...» – пишет паблик.
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День прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли. Ну а в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День зимнего солнцестояния – самый короткий в году и один из самых холодных – в этом году день приходится на 21 декабря.
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