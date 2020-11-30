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30.11.2020  10:01   

О нарушениях карантина выходного дня рассказали правоохранители (Госпродпотребслужба)

Соблюдение карантинных мероприятий во время «карантина выходного дня» проверяли специалисты структурных подразделений Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области в составе мобильных групп.


//kh-consumer.gov.ua

Так, в воскресенье, 29 ноября, проведены мониторинговые проверки 1850 объектов, в т.ч. заведений общественного питания - 380, объектов торговли продовольственными товарами - 82, объектов торговли непродовольственными товарами - 1158, рынков - 74, других учреждений - 156. Нарушения выявлены на 92 объектах.

Только на территории Харькова было проверено 1009 объектов, нарушения выявлены на 45.

Напомним, в субботу на территории Харькова было проверено 1214 объектов, нарушения выявлены на 39.

По результатам проведенных проверок специалистами Госпродпотребслужбы проведена разъяснительная работа. По всем выявленным случаям нарушений карантинных мероприятий будут проинформированы органы местной власти.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  коронавирус, карантин, нарушение, госпродпотребслужба, харьков
 
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