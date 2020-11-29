Сколько нарушений карантина выходного дня зарегистрировали в Харькове (Госпродпотребслужба)

Усилен контроль за соблюдением карантинных мероприятий во время «карантина выходного дня».
В течение субботы 28 ноября, специалистами структурных подразделений ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области в составе мобильных групп, было проведено мониторинговые проверки 2002 субъектов хозяйствования, на 70 объектах выявлены нарушения.
В том числе на территории Харькова было проверено 1214 ' объектов, нарушения выявлены на 39.
По результатам проведенных проверок специалистами Госпродпотребслужбы проведена разъяснительная работа. По всем выявленным случаям нарушений карантинных мероприятий будут проинформированы органы местной власти.
День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринок.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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