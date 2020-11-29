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29.11.2020  14:35   

Сколько нарушений карантина выходного дня зарегистрировали в Харькове (Госпродпотребслужба)

Усилен контроль за соблюдением карантинных мероприятий во время «карантина выходного дня».


//kh-consumer.gov.ua

В течение субботы 28 ноября, специалистами структурных подразделений ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области в составе мобильных групп, было проведено мониторинговые проверки 2002 субъектов хозяйствования, на 70 объектах выявлены нарушения.

В том числе на территории Харькова было проверено 1214 ' объектов, нарушения выявлены на 39.

По результатам проведенных проверок специалистами Госпродпотребслужбы проведена разъяснительная работа. По всем выявленным случаям нарушений карантинных мероприятий будут проинформированы органы местной власти.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  коронавирус, карантин, нарушение, госпродпотребслужба, харьков
 
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