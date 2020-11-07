07.11.2020 14:15

Киберполицейские раскрыли в Харькове групировку хакеров (Полиция)

Харьковская киберполиция задержала шестерых «черных хакеров», трое из них входили состав преступной группы.



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По данным полиции, харьковские правоохранители обезвредили преступную организацию в составе шести человек. Их обвиняют в совершении таких преступлений, как несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и компьютерных сетей, а также мошенничество и участие в преступной группировке, которая занималась подделыванием денег, ценных бумаг и т.д.

"Перед подразделениями киберполиции стоят серьезные задачи по защите интересов граждан от посягательств онлайн-мошенников. Большое количество таких обращений свидетельствует о значительном запросе общества по укреплению эффективности работы киберполиции в этом сегменте",- отметил начальник УПК в Харьковской области ДКП НПУ полковник полиции Валерий Береза.