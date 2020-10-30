30.10.2020 14:41

В прокуратуре прокомментировали подрыв ребенка под Харьковом (Прокуратура)

Мальчик, пострадавший в результате взрыва в Харьковской области, неоднократно приносил домой железные и ржавые предметы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.



://khar.gp.gov.ua

По предварительной информации, девятилетний мальчик нашел снаряд и принес его домой. Ребенок играл с боеприпасом, в результате чего последний взорвался.

Парня доставили в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия правоохранители обнаружили ржавые снаряды.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами), ч. 2 ст.15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК (законченное покушение на убийство в отношении малолетнего (с пометкой "несчастный случай").