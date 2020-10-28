28.10.2020 12:39

В вагоне электрички нашли мертвого мужчину (МВС)

Полиция Харьковщины устанавливает личность и обстоятельства смерти мужчины в вагоне электропоезда.



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Около семи часов вечера 27 октября дежурный по станции «Новая Водолага» при осмотре вагона электропоезда Харьков–Красноград обнаружил тело неизвестного возрасте около 50 лет.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа Нововодолажского отделение полиции.



Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.



Принимаются меры по установлению личности неизвестного и оповещения родственников.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».