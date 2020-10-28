Главная Новости Криминал и происшествия В вагоне электрички нашли мертвого мужчину (МВС)
28.10.2020  12:39   

В вагоне электрички нашли мертвого мужчину (МВС)

Полиция Харьковщины устанавливает личность и обстоятельства смерти мужчины в вагоне электропоезда.


// Facebook

Около семи часов вечера 27 октября дежурный по станции «Новая Водолага» при осмотре вагона электропоезда Харьков–Красноград обнаружил тело неизвестного возрасте около 50 лет.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Нововодолажского отделение полиции.

Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Принимаются меры по установлению личности неизвестного и оповещения родственников.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, труп, полиция, электричка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.10 Криминал и происшествия Под Харьковом женщина умерла домашними родами (ГУ НП) 08.10 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Конева: информация полиции 08.10 Криминал и происшествия Лежал на путях: мужчина погиб под колесами поезда (ГУ Нацполиции)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 