В вагоне электрички нашли мертвого мужчину (МВС)

Полиция Харьковщины устанавливает личность и обстоятельства смерти мужчины в вагоне электропоезда.
Около семи часов вечера 27 октября дежурный по станции «Новая Водолага» при осмотре вагона электропоезда Харьков–Красноград обнаружил тело неизвестного возрасте около 50 лет.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Нововодолажского отделение полиции.
Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Принимаются меры по установлению личности неизвестного и оповещения родственников.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».
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