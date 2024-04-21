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21.04.2024  12:24   

Смерть, вирви, руйнації та пожежі: світлини з місць обстрілів Харківщини

Правооохоронці показали наслідки ударів окупаційної армії по Харківщині.

Спричинили смерть, вирви, руйнації та пожежі загарбники: світлини з місць обстрілів Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, росіяни били по Харкову та селищам Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. 
  • У Вовчанську внаслідок обстрілу на власному городі загинув 51-річний чоловік, а в житловому будинку - 84-річний чоловік. Поранення отримала жінка. Пошкоджено житлові будинки, гаражі. 
  • Авіабомби загарбників, скинуті по селу Перемога влучи на території колишнього сільгосппідприємства, пошкодили два житлові будинки.  Постраждав 56-річний цивільний чоловік. Його привалило в зруйнованій споруді. 
  • У селі Малі Проходи пошкоджено будинок та автомобіль. Зруйновано приватне домоволодіння.
  • Болбмували росіяни ї село Кругляківка, де спалахнулм три будинки, гаражі та господарчі споруди.
  • Пошкодили окупанти житловий будинок й у селі Приліпка та два будинки у селі Баранівка.
  • У Боровій через обсторіл палав ліс. 
  • Удар по Харкову з ЗРК С-300 поцілив у землю, утворивши 4-метрову у глибину й 15-метрову за діаметром вирву та пошкодив 15 гаражів. 
  • У Липцях бомби пошкодили приватні домоволодіння.

Спричинили смерть, вирви, руйнації та пожежі загарбники: світлини з місць обстрілів Харківщини

Спричинили смерть, вирви, руйнації та пожежі загарбники: світлини з місць обстрілів Харківщини
 
Спричинили смерть, вирви, руйнації та пожежі загарбники: світлини з місць обстрілів Харківщини
 
Спричинили смерть, вирви, руйнації та пожежі загарбники: світлини з місць обстрілів Харківщини
 
Спричинили смерть, вирви, руйнації та пожежі загарбники: світлини з місць обстрілів Харківщини
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. 
 
Тэги:  смерть, агрессия россии, харків
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