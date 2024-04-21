21.04.2024 12:24
Смерть, вирви, руйнації та пожежі: світлини з місць обстрілів Харківщини
Правооохоронці показали наслідки ударів окупаційної армії по Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, росіяни били
по Харкову та селищам Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.
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У Вовчанську внаслідок обстрілу на власному городі загинув 51-річний чоловік, а в житловому будинку - 84-річний чоловік. Поранення отримала жінка. Пошкоджено житлові будинки, гаражі.
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Авіабомби загарбників, скинуті по селу Перемога влучи на території колишнього сільгосппідприємства, пошкодили два житлові будинки. Постраждав 56-річний цивільний чоловік. Його привалило в зруйнованій споруді.
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У селі Малі Проходи пошкоджено будинок та автомобіль. Зруйновано приватне домоволодіння.
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Болбмували росіяни ї село Кругляківка, де спалахнулм три будинки, гаражі та господарчі споруди.
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Пошкодили окупанти житловий будинок й у селі Приліпка та два будинки у селі Баранівка.
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У Боровій через обсторіл палав ліс.
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Удар по Харкову з ЗРК С-300 поцілив у землю, утворивши 4-метрову у глибину й 15-метрову за діаметром вирву та пошкодив 15 гаражів.
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У Липцях бомби пошкодили приватні домоволодіння.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
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