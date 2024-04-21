21.04.2024 11:30 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, що необхідно Харкову для вирішення проблем забезпечення електрикою

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що розроблено план дій з налагодження стабільного електропостачання міста



Ігор Терехов розповів, що необхідно Харкову для вирішення проблем забезпечення електрикою



Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

«Ми всі разом розробили серйозний план дій. Обговорювати його не можемо, бо це питання безпеки. Ми дуже розраховуємо на наших міжнародних партнерів і сподіваємося, що вони нас підтримають, бо нам потрібне обладнання, яке, на жаль, не випускається в Україні. Ми розуміємо, як, що і коли робити, щоб забезпечити в Харкові подачу електроенергії за наявності цього обладнання, як зробити так, щоб у нас була власна система теплопостачання, і ми гідно пройшли наступний опалювальний сезон», - наголосив Ігор Терехов.

Мер зазначив, що причиною недотримання графіків відключення світла в Харкові є перенавантаження енергетичної системи та значний дефіцит електроенергії.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці активно працюють над тим, аби зменшити тривалість відключення електроенергії для харків’ян.