21.04.2024 11:30 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов розповів, що необхідно Харкову для вирішення проблем забезпечення електрикою
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що розроблено план дій з налагодження стабільного електропостачання міста
Ігор Терехов розповів, що необхідно Харкову для вирішення проблем забезпечення електрикою
«Ми всі разом розробили серйозний план дій. Обговорювати його не можемо, бо це питання безпеки. Ми дуже розраховуємо на наших міжнародних партнерів і сподіваємося, що вони нас підтримають, бо нам потрібне обладнання, яке, на жаль, не випускається в Україні. Ми розуміємо, як, що і коли робити, щоб забезпечити в Харкові подачу електроенергії за наявності цього обладнання, як зробити так, щоб у нас була власна система теплопостачання, і ми гідно пройшли наступний опалювальний сезон», - наголосив Ігор Терехов.
Мер зазначив, що причиною недотримання графіків відключення світла в Харкові є перенавантаження енергетичної системи та значний дефіцит електроенергії.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що фахівці активно працюють
над тим, аби зменшити тривалість відключення електроенергії для харків’ян.
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