20.04.2024 14:50 Віталій Хінєвіч
Енергетики намагаються зменшити тривалість відключень світла у Харкові
Фахівці активно працюють над тим, аби зменшити тривалість відключення електроенергії для харків’ян.
Енергетики намагаються зменшити тривалість відключень світла у Харкові
Про це сьогодні, 20 квітня, в ефірі
національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, ситуація з електропостачанням у Харкові залишається складною.
«Графіки були переглянуті в бік збільшення тривалості відключень світла, бо не вистачає напруги. Крім того, є певні складнощі з обладнанням. Але, як запевняють енергетики, вони поступово налагоджують цей процес, і попередні графіки будуть повернуті», - зазначив мер.
Незважаючи на проблеми з електропостачанням, повідомив Ігор Терехов, у Харкові повноцінно працює міський електротранспорт. Так, напередодні на маршрути вийшли всі трамваї та тролейбуси. Крім того, працює метрополітен (інтервал руху поїздів - 20 хвилин).
Також мер повідомив
, що вибух, який чули в місті сьогодні вдень, - це результат роботи ППО. Так, українські військові збили ворожий безпілотний літальний апарат.
Раніше РЕДПОСТ
писав, про нові графіки
відключень електрики в Харкові та області.
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