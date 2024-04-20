20.04.2024 14:50 Віталій Хінєвіч

Енергетики намагаються зменшити тривалість відключень світла у Харкові

Фахівці активно працюють над тим, аби зменшити тривалість відключення електроенергії для харків’ян.



Енергетики намагаються зменшити тривалість відключень світла у Харкові



Про це сьогодні, 20 квітня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ситуація з електропостачанням у Харкові залишається складною.

«Графіки були переглянуті в бік збільшення тривалості відключень світла, бо не вистачає напруги. Крім того, є певні складнощі з обладнанням. Але, як запевняють енергетики, вони поступово налагоджують цей процес, і попередні графіки будуть повернуті», - зазначив мер.

Незважаючи на проблеми з електропостачанням, повідомив Ігор Терехов, у Харкові повноцінно працює міський електротранспорт. Так, напередодні на маршрути вийшли всі трамваї та тролейбуси. Крім того, працює метрополітен (інтервал руху поїздів - 20 хвилин).

Також мер повідомив , що вибух, який чули в місті сьогодні вдень, - це результат роботи ППО. Так, українські військові збили ворожий безпілотний літальний апарат.

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Раніше РЕДПОСТ писав, про нові графіки відключень електрики в Харкові та області.