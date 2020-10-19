19.10.2020 15:04

Полицейские вернули домой девушку, которой надоело учиться и она отправилась искать работу (ГУ НП)

Никаких противоправных отношении девушки совершено не было.



// hk.npu.gov.ua

18 октября в 18:23 в Изюмский отдел полиции обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ее 16-летняя дочь в 13:00 ушла из дома по делам и не вернулась.



Сотрудники ювенальной превенции Изюмского отдела полиции в течение нескольких часов установили местонахождение несовершеннолетней. Она находилась в Харькове в гостях у подруги. Как объяснила девушка, ей надоело учиться и она поехала в город искать работу.



Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетней. Относительно ее матери работники полиции составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.