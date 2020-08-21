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21.08.2020  13:23   

Прокуратура отстояла в Верховном суде возврат в общину 47 гектаров земли в пригороде Харькова

Верховным Судом в составе Кассационного гражданского суда оставлено без изменений постановление Харьковского апелляционного суда об удовлетворении иска Дергачевского местной прокуратуры в интересах государства к физическому лицу и признаны незаконными приказы ГУ Держгеокадастру о передаче в аренду земельного участка стоимостью почти 18,5 млн. грн.


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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в 2014 году Главным управлением Держгеокадастру в Харьковской области предоставлено в аренду физическому лицу земельный участок площадью 47 га для ведения фермерского хозяйства. Указанная участок расположен в Дергачевском районе Харьковской области.

Установлено, что передача указанного участка проведено вопреки требованиям Закона Украины «О фермерском хозяйстве» и Земельного кодекса Украины, которым предусмотрено обязательную процедуру аукциона (земельных торгов). Вышеуказанное стало основанием для направления соответствующего иска в суд.

В настоящее время указанный земельный участок возвращен в собственность государства.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  земля, захыат, харьков, прокуратура
 
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