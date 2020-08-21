Прокуратура отстояла в Верховном суде возврат в общину 47 гектаров земли в пригороде Харькова

Верховным Судом в составе Кассационного гражданского суда оставлено без изменений постановление Харьковского апелляционного суда об удовлетворении иска Дергачевского местной прокуратуры в интересах государства к физическому лицу и признаны незаконными приказы ГУ Держгеокадастру о передаче в аренду земельного участка стоимостью почти 18,5 млн. грн.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в 2014 году Главным управлением Держгеокадастру в Харьковской области предоставлено в аренду физическому лицу земельный участок площадью 47 га для ведения фермерского хозяйства. Указанная участок расположен в Дергачевском районе Харьковской области.
Установлено, что передача указанного участка проведено вопреки требованиям Закона Украины «О фермерском хозяйстве» и Земельного кодекса Украины, которым предусмотрено обязательную процедуру аукциона (земельных торгов). Вышеуказанное стало основанием для направления соответствующего иска в суд.
В настоящее время указанный земельный участок возвращен в собственность государства.
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