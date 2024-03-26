У Харкові судитимуть підприємця, який самовільно зайняв земельну ділянку

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, фізична особа-підприємець у оренді має частину приміщень, які розташовані на першому поверсі нежитлової будівлі на вулиці Танкопія в Харкові. Ці приміщення використовуються для функціонування закладу громадського харчування з березня 2021 року.

Проте підприємець без належних правових підстав самовільно зайняв прилеглу земельну ділянку, де організував відкритий майданчик. Відомо, що ця ділянка знаходиться в приватній власності Харківської міської територіальної громади, і її використання без належних дозволів є порушенням закону.

Згідно з висновком судової економічної експертизи, завдані збитки територіальній громаді міста перевищують 200 тис. гривень.

Обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського районного суду м. Харкова для подальшого розгляду.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що завдяки діяльності прокуратури на Харківщині планується повернення земель водного фонду на суму понад 110 млн грн громаді.