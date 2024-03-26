На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 100 осіб

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, всі звернення були оперативно опрацьовані правоохоронцями. Більшість звернень стосувалися фактів привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркотичних речовин та інших правопорушень.
Особовим складом ГУНП в Харківській області для перевірки доставлено 100 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.
На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.
Під час роботи на території поліцейські викрили 6 осіб у незаконному обігу наркотиків, заборонені речовини вилучено.
Також зафіксовано 14 дорожньо-транспортних пригод, в яких дві людини загинули, а 11 отримали травми.
Правоохоронці склали 14 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:
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6 - за керування автомобілями у стані сп’яніння,
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4 – за керування автомобілями без відповідних документів,
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4 – за перевищення швидкості.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки провели 45 оглядів місць подій, документуючи факти пошкодження будівель та житлових споруд в результаті обстрілів.