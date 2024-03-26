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26.03.2024  12:59   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 100 осіб

Протягом 25 березня 2024 року 1141 жителів Харківщини зателефонували на спецлінію "102" та повідомили про правопорушення або події.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, всі звернення були оперативно опрацьовані правоохоронцями. Більшість звернень стосувалися фактів привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркотичних речовин та інших правопорушень.

Особовим складом ГУНП в Харківській області для перевірки доставлено 100 осіб за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.

Під час роботи на території поліцейські викрили 6 осіб у незаконному обігу наркотиків, заборонені речовини вилучено.

Також зафіксовано 14 дорожньо-транспортних пригод, в яких дві людини загинули, а 11 отримали травми.

Правоохоронці склали 14 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:

  • 6 - за керування автомобілями у стані сп’яніння,
  • 4 – за керування автомобілями без відповідних документів,
  • 4 – за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки провели 45 оглядів місць подій, документуючи факти пошкодження будівель та житлових споруд в результаті обстрілів.

Тэги:  поліція, харків
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