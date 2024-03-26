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26.03.2024  08:28   Рита Парфенова

Атака безпілотників на Харків та авіаудар по Дергачах: ситуація на ранок 26 березня

Росія продовжує атакувати цивільне населення Харківщини, тероризуючи прифронтові та прикордонні райони області. Минулої доби внаслідок ворожих ударів загинув чоловік, чотири жінки поранені.


Фото: ХОВА

Як  повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, протягом доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки провели 45 оглядів місць подій, документуючи факти пошкодження будівель та житлових споруд в результаті обстрілів.

Зафіксовані руйнування:

  • місто Дергачі. У понеділок, 25 березня, близько 16:15 годин військові з Росії влаштували авіаудари ФАБ-500 по мирному населенню міста, результатом чого стали поранення чотирьох громадян. Усі жертви є цивільними жінками віком від 56 до 68 років. Також було пошкоджено та зруйновано 25 житлових будинків;
  • місто Вовчанськ. Того ж дня, 25 березня о 11:00 та о 13:00 годині, ворожі сили обстріляли місто артилерією та здійснили авіаудари керованими авіабомбами. У результаті атак загинув один цивільний чоловік. Також були пошкоджені житлові будинки, а в одному з них виникла пожежа;
  • село Вовчанські Хутори. Того ж дня, 25 березня, російські війська обстріляли село з артилерії, що призвело до пошкоджень приватних житлових будинків;
  • село Котлярівка Куп'янського району. О 17:45 годині ворожі сили знову обстріляли населений пункт, спричинивши додаткові пошкодження житлових будинків;
  • село Московка Куп'янського району. О 22:45 годині внаслідок ворожого обстрілу села з ракетно-гарматних комплексів "Ураган" виникла пожежа на луках;
  • місто Харків. 26 березня о 01:19 російські військові атакували місто за допомогою безпілотників. Внаслідок влучання БПЛА «Shahed» в проїжджу частину однієї з вулиць міста пошкоджено вікна у будівлі магазину.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 березня 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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