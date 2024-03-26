    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Наслідки російського авіаудару по Дергачах показали в прокуратурі (відео)
26.03.2024  08:48   Рита Парфенова

Наслідки російського авіаудару по Дергачах показали в прокуратурі (відео)

Прокурори за допомогою дрону зафіксували наслідки російського авіаудару по м. Дергачі

Як  повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харкеіввської області, 25 березня близько 16:15 ворог здійснив авіаудар по приватному житловому сектору у місті Дергачі, що призвело до пошкодження понад 20 приватних домоволодінь. Чотири жінки у віці від 56 до 68 років отримали гостру реакцію на стрес та легкі тілесні ушкодження. Попередні дані вказують на те, що удар був завданий керованою авіабомбою.

Під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо фактів порушення законів та звичаїв війни (згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України).

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки провели 45 оглядів місць подій, документуючи факти пошкодження будівель та житлових споруд в результаті обстрілів.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.03 Надзвичайні події Атака безпілотників на Харків та авіаудар по Дергачах: ситуація на ранок 26 березня 25.03 Надзвичайні події Загарбники вбили чоловіка на Харківщині 25.03 Надзвичайні події Окупанти завдають ударів по Харківщині керованими бомбами: ситуація на ранок 24 березня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 