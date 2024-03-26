Наслідки російського авіаудару по Дергачах показали в прокуратурі (відео)

Прокурори за допомогою дрону зафіксували наслідки російського авіаудару по м. Дергачі
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харкеіввської області, 25 березня близько 16:15 ворог здійснив авіаудар по приватному житловому сектору у місті Дергачі, що призвело до пошкодження понад 20 приватних домоволодінь. Чотири жінки у віці від 56 до 68 років отримали гостру реакцію на стрес та легкі тілесні ушкодження. Попередні дані вказують на те, що удар був завданий керованою авіабомбою.
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