26.03.2024 08:48 Рита Парфенова

Наслідки російського авіаудару по Дергачах показали в прокуратурі (відео)

Прокурори за допомогою дрону зафіксували наслідки російського авіаудару по м. Дергачі

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харкеіввської області, 25 березня близько 16:15 ворог здійснив авіаудар по приватному житловому сектору у місті Дергачі, що призвело до пошкодження понад 20 приватних домоволодінь. Чотири жінки у віці від 56 до 68 років отримали гостру реакцію на стрес та легкі тілесні ушкодження. Попередні дані вказують на те, що удар був завданий керованою авіабомбою.

Під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування щодо фактів порушення законів та звичаїв війни (згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України). Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки провели 45 оглядів місць подій, документуючи факти пошкодження будівель та житлових споруд в результаті обстрілів.