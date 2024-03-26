26.03.2024 09:23 Рита Парфенова

У Харкові терміново потрібна кров усіх груп

Для бійців у госпіталі Харкова та цивільних жителів у лікарнях міста терміново потребна кров усіх груп.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський обласний центр служби крові, у Харкові спостерігається дефіцит крові всіх груп, запаси майже «на нулі».

«Ми розраховуємо тільки на Вас.

Шпиталі та медики розраховують тільки на Вас.

Фронт розраховує теж тільки на Вас.

Бізнеси, волонтери, структури — будь ласка, обʼєднуйтесь та колективно приходьте здавати кров», – звердаються у Центрі.

Для того, щоб стати донором, не потрібно попередньо записуватись. Достатньо просто прийти в донорський пункт з паспортом (підійде додаток Дія) та ІПН.



Стати донором можна в Центру крові на вул.Клочківській, 366 або в у ТРЦ «Нікольський».

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Детальнішу інформацію можна дізнатись за телефоном: +380 95 570 4766 або звертатись в Дірект.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби внаслідок ворожих ударів загинув чоловік, чотири жінки поранені.