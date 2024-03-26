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26.03.2024  09:40   Рита Парфенова

У Харкові невідомі шантажують відключенням газу: заява «Газмереж»

У Харкові зафіксовані випадки поширення "погроз" щодо відключення газопостачання без попереднього повідомлення.

газмереді
 
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі», ці повідомлення надходять від невідомих організацій і вимагають проведення щорічного обстеження димових та вентиляційних каналів (ДВК) без вказівки на конкретну компанію чи місце подачі відповідних документів.

Важливо зазначити, що фахівці Харківської міської філії "Газмережі" не мають жодного відношення до цих повідомлень та не проводять жодних послуг з перевірки або ремонту ДВК.

За здійснення перевірок та ремонтів ДВК відповідають спеціалізовані організації з відповідними дозволами. Якщо ДВК виявлено непридатними до використання, газова компанія може тимчасово припинити газопостачання до житла з метою безпеки. Після усунення несправностей газопостачання може бути відновлено.

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На підприємстві зазначили, що лише Харківська міська філія «Газмережі» має повноваження припиняти та поновлювати газопостачання в м. Харків. Газовики одягнені у спецформу та мають при собі посвідчення з печаттю підприємства.

Будьте обережні і завжди перевіряйте посвідчення фахівців, які виконують роботу з ДВК. Бережіть своє здоров'я та безпеку себе та своїх близьких.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через зруйнування ТЕЦ-5 ударом ворога, Харків втратив основні потужності генерування теплової та електричної енергії для міста.

 

 

Тэги:  газ, відключення світла, харків
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