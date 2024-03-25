25.03.2024 20:06 Дмитро Колонєй

Через ракетні удари Харків втратив основні потужності генерування тепло- та електроенергії

Елекропостачання Харкова відбувається силами інших регіонів.

Фото: ілюстративне

Як повідомляє РЕДПОСТ , через зруйнування ТЕЦ-5 ударом ворога, Харків втратив основні потужності генерування теплової та електричної енергії для міста

22 березня 2024 року енергетика Харківщини і ТЕЦ-5 зокрема внаслідок масованої атаки ворога отримала найбільших руйнувань з початку воєнних дій. Сьогодні живлення міста відбувається силами інших регіонів.

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, ТЕЦ-5 повністю зруйнована, унеможливлене виробництво як електричної, так і теплової енергії для Харкова, його мешканців та промислових споживачів.

Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків та необхідних відновлювальних робіт на об’єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. Але, на думку енергетиків, вже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний процес, співставний із новим будівництвом.

Як зазначив головний виконавчий директор ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» Олександр Мінкович, у цей важкий період відчувається координація, підтримка і допомога обласної та міської влади, але завдання напрочуд складне:

«Відновлення теплоелектроцентралі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів тощо. У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і поставкою устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік».

Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 березня з 5:00 до 5:30 ворог масовано атакував ракетами обʼєкти енергетичної інфраструктури Харкова та області.