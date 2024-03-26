26.03.2024 10:13 Рита Парфенова

Рятувальники загасили чотириі пожежі внаслідок обстрілів та понад сотню підпалів сухостію

Протягом останніх 24 годин рятувальники 81 раз виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Опівночі окупанти атакували приватний будинок у Вовчанську, в результаті чого загинув 65-річний чоловік, а будинок згорів (площа пожежі - 100 кв.м).

Увечері було обстріляно прифронтове село Вовчанські Хутори, де зайнялись приватний гараж та інші надвірні забудови на приватному подвір’ї. Площа пожежі склала близько 70 кв.м.

Близько опівночі ворожі снаряди підпалили суху траву та очерет на площі 1 га у с. Московка Кіндрашівської громади.

Вже після 1-ї години ночі рятувальники Харкова виїжджали на ліквідацію наслідків падіння уламків збитих ударних російських дронів. Вони гасили палаючі частини цих БПЛА.

Загалом рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 100 оперативних виїздів протягом доби з 25 по 26 березня 2024 року:

81 виїзд на ліквідацію пожеж, з яких 4 були спричинені ворожими обстрілами;

2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт;

1 виїзд на перевірку після обстрілу;

8 виїздів на надання допомоги населенню;

8 інших виїздів.

Загалом минулої доби вогнеборці ліквідували 60 пожеж в екосистемах на загальній площі 34,8 га.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 26 березня 2024 року.