26.03.2024 08:11 Рита Парфенова
Ворог намагався просунутись на теріторії Харківської області
На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.
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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дергачі, Вовчанські Хутори, Стариця, Бударки Харківської області. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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