26.03.2024 07:44 Рита Парфенова

Вночі Харків перебував під атакою шахедів

Близько першої години ночі 26 березня почалася чергова атака шахедів на місто.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у місті було чутно принаймні три вибухи.

«Приліт» одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху», – повідомив міський голова Ігор Терехов.



У ХОВА зазначили, що за попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 березня 2024 року.