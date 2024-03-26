Вночі Харків перебував під атакою шахедів

Близько першої години ночі 26 березня почалася чергова атака шахедів на місто.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у місті було чутно принаймні три вибухи.
«Приліт» одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху», – повідомив міський голова Ігор Терехов.
У ХОВА зазначили, що за попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 березня 2024 року.
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День може стати кроком до мети, уникайте ризикованих експериментів.
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
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