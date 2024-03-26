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26.03.2024  07:44   Рита Парфенова

Вночі Харків перебував під атакою шахедів

Близько першої години ночі 26 березня почалася чергова атака шахедів на місто.

шахед

Як повідомляє РЕДПОСТ, у місті було чутно принаймні три вибухи.

«Приліт» одного з безпілотників у землю біля нежилої будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху», – повідомив міський голова Ігор Терехов.

У ХОВА зазначили, що за попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 березня 2024 року.

Тэги:  шахед, харків, агрессия россии
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