26.03.2024 07:30 Рита Парфенова

26 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.





Указ про відзначення свята підписав Президент України Петро Порошенко у березні 2015 року, враховуючи «значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдань щодо забезпечення державної безпеки та оборони держави, захисту та охорони життя, прав, свобод та законних інтересів громадян, суспільства та держави від злочинних та інших протиправних зазіхань, охорони громадського порядку».



Цим самим указом скасовується святкування 26 березня Дня внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.



Національна гвардія функціонує як військове формування з правоохоронними функціями на базі Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та призначена для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами щодо забезпечення державної безпеки та захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих чи збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.



Слід зазначити, що звання «національної гвардії» внутрішні війська України отримали вже вдруге з часу існування держави.



Так, у листопаді 1991 року Національну гвардію України було створено Законом України «Про Національну гвардію України». Підрозділ, заснований на базі Внутрішніх військ УРСР, був розпущений Законом України "Про розформування Національної гвардії України" від 11 січня 2000 року.



29 січня 2014 року активістами Євромайдану було створено «Національну Гвардію», до складу якої увійшли самооборона Майдану, козаки та «Правий сектор», один із загонів якого – «Вікінги» – першим склали присягу. Гвардійці заприсяглися «захищати українську націю». Того ж дня прес-служба МВС зробила офіційну заяву, в якій вимагала від учасників припинити протиправні дії, нагадавши про кримінальну відповідальність за створення незаконних збройних формувань. У березні 2014 року в. о. президента країни, речник парламенту Олександр Турчинов запропонував відтворити Національну гвардію. 13 березня 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про Національну гвардію України». Було наголошено, що базою для відновлення Національної гвардії мають стати Внутрішні війська МВС України.



До особового складу Національної гвардії України входять військовослужбовці та працівники, які служать за контрактом та за призовом. Загальна кількість – 60 тисяч військовослужбовців.



Військовослужбовці Національної гвардії України на період військової служби зупиняють членство у політичних партіях та професійних спілках. Існує Військовий резерв Національної гвардії України. Резервисти, які проходять службу в Резерві Нацгвардії, здобувають відповідні військові знання.



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Щороку, 26 березня, у всьому світі відзначається Фіолетовий день (День хворих на епілепсію). Якось дев'ятирічна дівчинка Кессіді Меган, яка страждає на епілепсію, вирішила показати іншим людям, що вона нічим не відрізняється від них. За свої дев'ять років дитина вже встигла відчути на собі деяку зневагу з боку дорослих та однолітків, які сприймали її захворювання не зовсім адекватно, вважаючи її чимось на кшталт легкої форми божевілля. Щоб розвіяти міфи про хворобу, Кессіді у 2008 році вигадала «Фіолетовий день» (Purple Day).



У цей день усі охочі можуть висловити підтримку людям, які живуть із діагнозом «епілепсія». Ініціативу дівчинки підтримала спочатку Асоціація епілепсії Нової Шотландії, а потім інші організації світу. Вже у 2009 році до Фіолетового дня приєдналися 100 тисяч студентів, близько 100 громадських об'єднань та понад 100 відомих політиків, а телевізійна вежа в Торонто на один вечір забарвилася у фіолетовий колір.



Чому фіолетовий? Лаванда – міжнародний колір епілепсії. Також вважається, що фіолетовий колір сприятливо впливає на нервову систему, зменшує тривогу, фобії та страхи.

Також цього дня

1826 – Шуберт дав свій єдиний публічний концерт.



1845 – у США запатентовано медичний пластир.



1911 – народився Вільямс Теннесі, американський прозаїк та драматург («Трамвай «Бажання», «Скляний звіринець»).



1917 – Із заслання в Україну повернувся історик та політик Михайло Грушевський.



1921 - була спущена на воду канадська шхуна "Блюноус", яка потім протягом свого "життя" не програла жодної гонки. Нині цю шхуну зображено на канадських десяти центах.



1933 – народився Тінто Брасс, італійський кінорежисер («Калігула», «Ключ», «Так роблять всі жінки»).



1931 – народився Леонард Німой, американський кіноактор, фотохудожник, поет; син українських єврейських емігрантів із Ізяслава. Відомий насамперед за роллю Спока у фантастичному серіалі «Зоряний шлях»/«Стар трек».



1937 – встановлено перший у світі пам'ятник мультиплікаційному герою – моряку Папайю.



1944 – народилася Дайана Росс, американська співачка та актриса.



1948 – народився Стівен Тайлер (справжнє прізвище Талларіко), соліст гурту «Aerosmith» та батько голлівудської зірки Лів Тайлер.



1949 – народився Патрік Зюскінд, німецький письменник та кіносценарист, автор романів «Контрабас», «Парфумер», «Історія пана Зоммера».



1958 – здійснено запуск американського штучного супутника Землі «Експлорер-3» з метою вивчення випромінювання Землі та мікрометеоритів.



1960 – засновано новий футбольний турнір – Кубок володарів Кубків європейських країн.



1971 – проголошено Республіку Бангладеш.



1973 – перших жінок допущено до зали Лондонської фондової біржі.



1982 – в Оквіллі (Онтаріо) народилися перші в Канаді близнюки, зачаті в пробірці.



1985 – народилася Кейра Найтлі, американсько-англійська актриса («Пірати Карибського моря»).



1999 – зафіксовано появу вірусу «Мелісса», який за короткий час вразив сотні тисяч комп'ютерів у всьому світі.



2003 – під поверхнею Марса виявлено велике замерзле море. На думку вчених, близько 5 млн. років тому цей регіон площею 800 на 900 км був затоплений, після чого вода замерзла, а лід покрили відкладення.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Алла, Анна, Василь, Гаврило, Лариса, Парасковія, Степан.

за Юліанським календарем: Григорій, Микола, Михайло, Олександр, Никифор, Терентій, Христина.