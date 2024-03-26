Гороскоп на 26 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День може стати кроком до мети, уникайте ризикованих експериментів.
Зірки віщують Овну день, коли від його слів, вчинків, почуттів і навіть думок багато залежатиме! Можливо, Овну доведеться ухвалити якесь рішення, і від того, яким воно виявиться, багато залежатиме в його долі. Втім, навіть незначні сьогоднішні вчинки здатні зіграти у житті Овна чималу роль. Тож йому необхідно стежити за тим, що він говорить і робить: добрі думки та добрі справи обов'язково до нього повернуться.
Спроби звалити на Тельця будь-які справи, які не входять у коло його прямих обов'язків, ні до чого не приведуть. Та й до обов'язків своїх Тілець буде схильний ставитися не надто відповідально. Натомість у Тельця настільки загостряться таланти дипломата, що ця ситуація навряд чи зашкодить йому. День обіцяє пройти спокійно, а вирішення будь-яких проблем із чистою совістю можна відкласти на потім.
У Близнюків може народитися грандіозна ідея щодо перебудови свого будинку. Ідея ця буде у всіх відносинах симпатична, ось тільки втілювати її в життя категорично не рекомендується. Близнюки не схильні переживати з приводу реалістичності своїх задумів, і в творчому пориві цілком можуть замахнутися на знесення стіни, що несе, або якось ще попрати всі будівельні норми і правила.
Всі думки та плани Рака відрізнятимуться надзвичайною глибиною та яскравістю. І неважливо, що ці ідеї навряд чи втіляться в реальність. Ну і що? Мріяти, зрештою, теж буває корисно. Цей день обіцяє подарувати чимало щасливих хвилин тим Ракам, які мають творчу фантазію. Втім, і для решти день буде дуже непоганий.
Цей день обіцяє пройти у Лева досить спокійно, але тільки спокій це буде здавалося б. Насправді Леву просто захочеться на якийсь час відмахнутися від проблем, пов'язаних з фінансами чи відносинами. Іноді така політика заплющування очей буває корисною, ось тільки не треба забувати, що самі проблеми при цьому нікуди не зникають, і вирішувати їх доведеться.
У душі у Діви вируватиме якщо не котел, то, як мінімум, котелок із протиріччями. З одного боку, їй захочеться бути стриманою, а з іншого – навряд чи це вийде. Якщо Діва не хоче, щоб у казана в її душі зірвало кришку, їй не варто намагатися заганяти свої емоції вглиб. Діві краще відразу сказати людині у вічі все, що вона про неї думає, ніж намагатися зам'яти ситуацію.
Зірки схилятимуть Терези бездумно пливти за течією, не звертаючи уваги на різноманітні проблеми та непорозуміння. Навіть від тих справ, які вимагають термінового втручання, теж захочеться усунутись. Так до вечора Терези і будуть у цьому щасливому безтурботному стані. Увечері вони можуть з подивом виявити, що проблеми самі собою не наважилися і нікуди не зникли. Рано чи пізно вирішувати їх все одно доведеться.
Скорпіонові буде складно утримувати у собі свої емоції та бажання. Сховати голову в пісок і намагатися стримувати свої пориви навряд чи вийде - почуття раз у раз будуть наполегливо нагадувати про себе, так і намагаючись вирватися назовні. Найкраще, що можна порадити Скорпіону, – це знайти своїм почуттям якийсь безпечний громовідвід. Інакше можна вибухнути!
У душі у Стрільця романтичність найчудовішим чином уживатиметься з практичністю і розважливістю. У яких би хмарах не витав Стрілець, десь у глибині його мозку сидітиме уважний бухгалтер із великими канцелярськими рахунками. Цей бухгалтер і не дозволить Стрільцю, що замріявся, наробити великих дурниць.
Козерог має хороший шанс збагатити і урізноманітнити свій внутрішній світ. Непогано витратити вільний час на спілкування з цікавими людьми на форумах чи в реалі, завести нові знайомства. Це тим більше корисно, що до чогось іншого, і особливо до активних дій, день не має. Справи викликатимуть у Козерога апатію і просуватиметься мляво. То на що ще гаяти час, окрім як на розмови?
Водолія постійно долатиме гострі напади самоїдства і самокопання. Думки постійно повертатимуться до невтішного вердикту: «треба було зробити інакше» і «сам винен». Постарайтеся не надто захоплюватися подібним самобичуванням. Досить просто зробити висновки на майбутнє, щоб більше не повертатися до цієї теми.
У душі у Риб прокинеться активний теоретик, проте розбудити практика йому не вдасться. Весь день Риби ризикують провести в нескінченних роздумах на тему, що, як і в якому порядку, їм слід робити. Думок цих буде багато, і всі вони будуть напрочуд хороші. Жаль тільки, здійснити хоч щось із цих задумів навряд чи вийде.
День може стати кроком до мети, уникайте ризикованих експериментів.
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
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