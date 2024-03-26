26.03.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 26 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День може стати кроком до мети, уникайте ризикованих експериментів.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки віщують Овну день, коли від його слів, вчинків, почуттів і навіть думок багато залежатиме! Можливо, Овну доведеться ухвалити якесь рішення, і від того, яким воно виявиться, багато залежатиме в його долі. Втім, навіть незначні сьогоднішні вчинки здатні зіграти у житті Овна чималу роль. Тож йому необхідно стежити за тим, що він говорить і робить: добрі думки та добрі справи обов'язково до нього повернуться.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Спроби звалити на Тельця будь-які справи, які не входять у коло його прямих обов'язків, ні до чого не приведуть. Та й до обов'язків своїх Тілець буде схильний ставитися не надто відповідально. Натомість у Тельця настільки загостряться таланти дипломата, що ця ситуація навряд чи зашкодить йому. День обіцяє пройти спокійно, а вирішення будь-яких проблем із чистою совістю можна відкласти на потім.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У Близнюків може народитися грандіозна ідея щодо перебудови свого будинку. Ідея ця буде у всіх відносинах симпатична, ось тільки втілювати її в життя категорично не рекомендується. Близнюки не схильні переживати з приводу реалістичності своїх задумів, і в творчому пориві цілком можуть замахнутися на знесення стіни, що несе, або якось ще попрати всі будівельні норми і правила.

Рак (22 червня – 23 липня)

Всі думки та плани Рака відрізнятимуться надзвичайною глибиною та яскравістю. І неважливо, що ці ідеї навряд чи втіляться в реальність. Ну і що? Мріяти, зрештою, теж буває корисно. Цей день обіцяє подарувати чимало щасливих хвилин тим Ракам, які мають творчу фантазію. Втім, і для решти день буде дуже непоганий.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Цей день обіцяє пройти у Лева досить спокійно, але тільки спокій це буде здавалося б. Насправді Леву просто захочеться на якийсь час відмахнутися від проблем, пов'язаних з фінансами чи відносинами. Іноді така політика заплющування очей буває корисною, ось тільки не треба забувати, що самі проблеми при цьому нікуди не зникають, і вирішувати їх доведеться.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У душі у Діви вируватиме якщо не котел, то, як мінімум, котелок із протиріччями. З одного боку, їй захочеться бути стриманою, а з іншого – навряд чи це вийде. Якщо Діва не хоче, щоб у казана в її душі зірвало кришку, їй не варто намагатися заганяти свої емоції вглиб. Діві краще відразу сказати людині у вічі все, що вона про неї думає, ніж намагатися зам'яти ситуацію.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки схилятимуть Терези бездумно пливти за течією, не звертаючи уваги на різноманітні проблеми та непорозуміння. Навіть від тих справ, які вимагають термінового втручання, теж захочеться усунутись. Так до вечора Терези і будуть у цьому щасливому безтурботному стані. Увечері вони можуть з подивом виявити, що проблеми самі собою не наважилися і нікуди не зникли. Рано чи пізно вирішувати їх все одно доведеться.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові буде складно утримувати у собі свої емоції та бажання. Сховати голову в пісок і намагатися стримувати свої пориви навряд чи вийде - почуття раз у раз будуть наполегливо нагадувати про себе, так і намагаючись вирватися назовні. Найкраще, що можна порадити Скорпіону, – це знайти своїм почуттям якийсь безпечний громовідвід. Інакше можна вибухнути!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У душі у Стрільця романтичність найчудовішим чином уживатиметься з практичністю і розважливістю. У яких би хмарах не витав Стрілець, десь у глибині його мозку сидітиме уважний бухгалтер із великими канцелярськими рахунками. Цей бухгалтер і не дозволить Стрільцю, що замріявся, наробити великих дурниць.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерог має хороший шанс збагатити і урізноманітнити свій внутрішній світ. Непогано витратити вільний час на спілкування з цікавими людьми на форумах чи в реалі, завести нові знайомства. Це тим більше корисно, що до чогось іншого, і особливо до активних дій, день не має. Справи викликатимуть у Козерога апатію і просуватиметься мляво. То на що ще гаяти час, окрім як на розмови?

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолія постійно долатиме гострі напади самоїдства і самокопання. Думки постійно повертатимуться до невтішного вердикту: «треба було зробити інакше» і «сам винен». Постарайтеся не надто захоплюватися подібним самобичуванням. Досить просто зробити висновки на майбутнє, щоб більше не повертатися до цієї теми.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У душі у Риб прокинеться активний теоретик, проте розбудити практика йому не вдасться. Весь день Риби ризикують провести в нескінченних роздумах на тему, що, як і в якому порядку, їм слід робити. Думок цих буде багато, і всі вони будуть напрочуд хороші. Жаль тільки, здійснити хоч щось із цих задумів навряд чи вийде.