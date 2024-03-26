Прогноз погоди у Харкові на 26 березня

У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ.
Вітер східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 2–4° тепла, вдень 10–12° тепла.
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День може стати кроком до мети, уникайте ризикованих експериментів.
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
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