    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 26 березня
26.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 березня

У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 2–4° тепла, вдень 10–12° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Туман обіцяє дощове літо.
  • Сонячний і сухий день віщував багатий урожай хліба.
  • Уважно слідкували за прильотом птахів: якщо першими із перелітних птахів прилітали жайворонки, значить, бути теплу, а якщо зяблик – буде холодна погода.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 березня 24.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 24 березня 22.03 Погода Прогноз погоди у Харкові на 22 березня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 