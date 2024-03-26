26.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 березня

У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 2–4° тепла, вдень 10–12° тепла.

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